İçişleri Bakanlığı’nın kurban bayramı öncesinde başvuru yapanlara 500 lira harçlık vereceği sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bu iddianın ardından pek çok kişi E Başvuru sayfasına girip nereden işlem yapacaklarını araştırmaya başladı. Peki, bayram harçlığı iddiası doğdu mu?

E başvuru hangi işlemler yapılıyor? İçişleri Bakanlığı bayram harçlığı mı verecek?

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadeleri kullanıldı.