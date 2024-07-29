E-5'te ilginç görüntü! Ameliyat önlüğüyle...
Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu’nda üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs metrelerce yürüdü.
Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürüdü. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı. Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
ABD füzesi, Rus radarı, Türk SİHA’sı... Sahada ilginç, yeni gelişmeler var! İşte o büyük strateji
Tarih
Avustralya orusu ile Emu Kuşları arasındaki savaşın ilginç hikayesi! Yenilen tarafa şaşıracaksınız
Sosyal Medya
Önce Suudi Arabistan sonra Prens Selman'ın fotoğrafını çıkardı! İstanbul'da maalesef ilginç anlar