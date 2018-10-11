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E-5'te feci kaza! Sürücünün parmağı koptu

İstanbul E-5 karayolu Cobançeşme mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle parmağı kopan motosiklet sürücüsü, kopan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:28
E-5'te feci kaza! Sürücünün parmağı koptu

İstanbul'da E-5 karayolu Cobançeşme mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün parmağı koptu. 

Kaza, saat 09.15 sıralarında E-5 karayolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZUP 61 plakalı araç sürücüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bunun üzerine arkada bulunan 34 GF 8915 plakalı otomobil de önünde kaza yapan araca çarpmamak için ani fren yapınca, arkadan gelen Ertan K., isimli motosiklet sürücüsü de otomobile çarptı. İHA'nın haberine göre, 3 aracın karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü Ertan K., ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ertan K.,’yı kopan parmağıyla birlikte sedyeye alarak ambulansa götürdü. Ambulansa alınan yaralı Ertan K., tedavi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Motosiklet, bana vurmamak için fren yapan arabaya vurdu"

Kazaya karışan araç sürücüsü, “Trafik önümde birden durunca fren yaptım. Fren yapınca arabanın kontrolünü kaybederek kaydım. Önümdeki arabalara vurmamak için bariyere vurdum. Arkamdan gelen araç da bana vurmamak için fren yaptı. Motosiklet de fren yapan arabaya vurdu” diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:28
  1. İstanbul
  2. E-5 karayolu
  3. trafik kazası
  4. parmağı koptu

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