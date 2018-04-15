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E-5'te feci kaza: 4 ölü!

Kartal D-100 Karayolu üzerinde bir otomobil tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada ilk gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

15 Nisan 2018 Pazar 17:51
E-5'te feci kaza: 4 ölü!

Kaza saat 16.45 sıralarında D-100 karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi. 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 17:51
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