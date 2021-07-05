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Gündem E-5'te facianın eşiğinden dönüldü
Gündem

E-5'te facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'daki E-5 karayolunun Pendik mevkiinde seyir halinde olan bir tır aniden yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etmesi üzerine facianın eşiğinden dönüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 10:38:00 -
E-5'te facianın eşiğinden dönüldü

E-5 karayolunda seyir halindeyken alev alan tırın alt kısmından gelen dumanları fark eden tır sürücüsü aracını yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Alevlerin sarmaya başladığını tırdaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Pendik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan bir tırın alt kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

Tırın alt kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden tır sürücüsü ile yoldaki diğer sürücüler paniğe kapıldı. Tır sürücüsü tırı yol kenarına çekerek kendisini dışarı atıp durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tırı sarmaya başlayan yangına müdahale ederek olası bir faciayı önledi. Tırda maddi hasarın oluştuğu yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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