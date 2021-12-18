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Yerel E-5'te bir araç alev aldı!
Yerel

E-5'te bir araç alev aldı!

İstanbul Esenyurt Haramidere Kavşağı E-5 yan yol üzerinde bir araç alev alev yandı. Yaşanan olay sonrası yan yol üzerinde trafik dururken araçtan çıkan kadın gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri yan yol trafiğini keserek araç ve yaya geçişine izin vermedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:58:00 -
E-5'te bir araç alev aldı!

Olay, saat 16.50 sıralarında Haramidere Kavşağı mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. 34 UK 8501 plakalı seyir halindeki araçtan bir anda alevler yükseldi.

Alev topuna döndü

Araçtan inen bir kadın ve erkek itfaiye ekiplerine haber verdi. Yan yol üzerinde trafiğin durması nedeniyle itfaiye olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Araç alev topuna döndü.

Araç geçişine kapandı

Polis ekipleri yan yol trafiğini keserek araç ve yaya geçişine izin vermedi. Olay anını anlatan araçtaki vatandaş İbrahim Keçici, "Bir anda alev aldı. Anlamadık, uyarı falan vermedi önceden. Normal indim arabadan kaputu açtım hiçbir şey yoktu. Ön konsoldan ateş çıktı ilk başta" dedi.

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