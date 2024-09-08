Dzeko'nun çabaları Bosna Hersek'e yetmedi
Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'nde konuk ettiği Bosna Hersek'i 5-2'lik skorla yendi.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grubu'nda Hollanda, Bosna Hersek'i konuk etti. Philips Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 5-2 galip ayrıldı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Joshua Zirkzee, 45+2. dakikada Tijjani Reijnders, 56. dakikada Cody Gakpo, 88. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst ve 90+2'de Xavi Simons attı.
EDIN DZEKO'NÜN GOLÜ YETMEDİ
Bosna Hersek'e ise 26. dakikada Ermedin Demirovic ve 73. dakikada Fenerbahçe'nin santrforu Edin Dzeko'nun attığı goller yetmedi. Dzeko ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.
KRUNIC İKİNCİ YARI OYUNA GİRDİ
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic, 46. dakikada Benjamin Tahirovic'in yerine oyuna girdi. Antalyaspor'un kalecisi Kenan Piric ve Rizespor'nu orta saha oyuncusu Dal Varesanovic ise karşılaşmada yedek bekledi.
Uluslar Ligi'ne 3 puanla başlayan Hollanda, 3. Grup'ta Almanya'nın ardından averajla 2. sırada yer aldı. Puansız Bosna Hersek ise 3. basamakta bulunuyor.
3. Grup'un ikinci maçlarında 10 Eylül Salı günü Hollanda - Almanya ve Macaristan - Bosna Hersek müsabakaları oynanacak.