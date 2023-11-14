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Spor Dzeko ve Tadic'ten öneri geldi, Fenerbahçe atağa geçti!
Spor

Dzeko ve Tadic'ten öneri geldi, Fenerbahçe atağa geçti!

Yeniakit Publisher
2023-11-14 20:01:00 -
Dzeko ve Tadic'ten öneri geldi, Fenerbahçe atağa geçti!

Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Ali Koç'a hoca önerisinde bulundu, Fenerbahçe atağa geçti!

Ali Koç'la bir araya gelen Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in İsmail Kartal'a birden fazla yabancı dil bilen, bazı teknik konularda destek olabilecek bir yardımcı hoca getirilmesi konusunda tavsiyede bulunduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe'ye bir Fenerli daha!

Dzeko ve Tadic'in tavsiyesini mantıklı ve doğru bir tespit olarak gören Başkan Ali Koç, takımdaki Balkan oyuncu fazlalığı nedeniyle bu coğrafyadan teknik ekibe bir takviye düşünmeye başladı.

Akıllara ilk gelen Partizan teknik direktörlüğü yaptıktan sonra kenara çekilen Zoran Mirkovic oldu. Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'de forma giyen Sırp isim Serie A'dan Juventus'tan gelmişti.

Partizan kulübünde asbaşkanlık mevkine kadar yükselen Mirkovic'in böyle bir teklif gelirse ne cevap vereceği çok fazla ön görülemeyen bir durum.

 
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