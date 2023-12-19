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Spor Dzeko derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Spor

Dzeko derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-19 12:06:00 -
Dzeko derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Deplasmanda Kayseri’ye misafir olup sonrasında iki Galatasaray derbisine çıkacak sarı lacivertlilerde Edin Dzeko sakatlar kervanına katıldı.

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de tam kriz bitti derken Edin Dzeko’dan kötü haber geldi. Antrenman öncesi sağlık ekibine ağrıları olduğunu ileten Boşnak yıldız çalışmaya katılmadı. Tedbir amacıyla idmana çıkarılmayan Edin Dzeko’ya kontrol için MR çekildiği belirtildi. Sarı lacivertliler, Dzeko’nun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi vermezken, gol makinesinin durumunun bugün netleşmesi bekleniyor.

DERBİYE SAKLANACAK

Kulüp her ne kadar Edin Dzeko’nun ciddi bir sağlık sıkıntısı olduğunu düşünmese de İsmail Kartal’ın yarınki Kayseri maçında yıldız golcüsünü riske etmeyeceği öğrenildi. Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko’yu korumak için Kayseri’de Batshuayi’yi görevlendirecek. Dzeko ise durumu ciddi olmasa bile derbiye saklanacak. 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

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