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DyStar, patent haklarını ihlal eden 3,3 ton boyayı imha etti

DyStar Global Fikri Mülkiyet Hakları Direktörü Dr. Ulrich Weingarten:- "Şirketimizin piyasayı yakından takip etmesi, avukatlık ofisimiz ile yapmış olduğumuz iş birliği ve Türk yetkililer sayesinde taklit ürün ticaretini yapan şirketler, ürünlerin imhası ve ödenen tazminatlar sebebiyle pahalı bir bedel ödemektedir"

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:04
DyStar, patent haklarını ihlal eden 3,3 ton boyayı imha etti

İSTANBUL (AA) - Boyar madde ve kimyasal üreticisi Dystar, 100 tonu aşkın ürünün gümrüklerde durdurulduğu Taklitle Mücadele Programı kapsamında patent haklarını ihlal eden 3,3 ton boyayı imha ederek piyasaya taklit boyaların sürülmesini engelledi.

Dystar'dan yapılan açıklamaya göre, DyStar'ın fikri ve sınai hakların korunmasına ilişkin gümrükler nezdinde yaptığı başvurunun ardından Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'nde muhafaza altına alınan boyalarla ilgili İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı verdi.

Bunun üzerine DyStar, 100 tonu aşkın ürünün gümrüklerde durdurulduğu Taklitle Mücadele Programı kapsamında reaktif kırmızı renkli boyalarla ilgili patent hakkını ihlal eden 3,3 ton sahte tekstil boyasını imha ederek taklit boyaların piyasaya sürülmesini engelledi. Dava sürecinde davalı şirketle varılan uzlaşma çerçevesinde, tazminat bedelinin ödenmesinin kabulüyle imha işlemi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DyStar Global Fikri Mülkiyet Hakları Direktörü Dr. Ulrich Weingarten, söz konusu programla şirketin haklarını ihlal eden kişi veya şirketlere müsamaha gösterilemeyeceğini belirtti.

DyStar’ın bütçe ve çevre dostu ürünler üreten bir kurum olduğunu bildiren Weingarten, "Bazı şirketler, ürünlerimizi taklit etmeye çalışmaktadır. Şirketimizin piyasayı yakından takip etmesi, avukatlık ofisimiz ile yapmış olduğumuz iş birliği ve Türk yetkililer sayesinde taklit ürün ticaretini yapan şirketler, ürünlerin imhası ve ödenen tazminatlar sebebiyle pahalı bir bedel ödemektedir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:04
  1. DyStar
  2. patent hakları

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