Dyson, ofislerdeki en kirli alanları açıkladı

İSTANBUL (AA) - Dyson Kıdemli Bilim Uzmanı Dr. Salome Giao, ofislerdeki kirli alanlara ilişkin, "Kapı kolları, ışık anahtarları ve asansör düğmeleri, özellikle mevcut dönemde dezenfeksiyonun odak noktaları haline geldi. Bunun yanında, gözden kaçabilecek başka düğmeler de var." ifadelerini kullandı.

Dyson, pandemi sürecindeki normalleşme ile birlikte ofise dönecek çalışanlar için ofislerdeki en kirli alanları ve bakterilerle savaşmanın yollarını paylaştı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, İngiltere'de çalışan 2 binden fazla kişinin katıldığı anket, işe geri dönenlerin yüzde 61'inin işverenlerin çalışma ortamlarını daha güvenli hale getireceğine inandıkları sonucunu ortaya çıkardı.

Anket, ister çalışma arkadaşlarından ister müşterilerden olsun, çalışanların en çok iş yerinde virüsle temasa geçmekten endişe duyduğunu ortaya koydu. Bu da işverenlerin kendi çalışanlarını ve halkı korumak için potansiyel tehditleri önleme stratejilerini benimseme ihtiyacının doğduğunu gösterdi.

Toplu taşıma için bilet makineleri ve Akbil dolum noktaları, toplu taşıma araçlarındaki tutacaklar, asansör düğmeleri, bilgisayar klavyeleri, yeniden kullanılabilir bardaklar, ortak mutfak bezleri ve havlular, eski el kurutma makinesi düğmeleri riskli temas alanları arasında yer alıyor.





- "Nemli eller, kuru ellere göre 1.000 kata kadar daha fazla bakteri yayabiliyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Kıdemli Bilim Uzmanı Dr. Salome Giao, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki çoğu insan, nemli ellerin kuru ellere göre 1.000 kata kadar daha fazla bakteri yayabileceğinin farkında değil. Bunun esas nedeniyse kuru ellerin bakteri transferini önlemeye yardımcı olması. Sanılanın aksine, tüm bakteriler zararlı olmamakla beraber bazıları hastalığa neden olabiliyor.

El hijyenimizi sağlamak, korumak ve mikropları ellerimizden uzaklaştırmak için ellerimizi iyice yıkayıp kurutarak bu sürecin her adımını doğru uygulamamız çok önemli. Yüzeylerde biriken bakteri ve virüsler birkaç saat yaşamlarını devam ettirirken, bulundukları yüzeylere dokunulduğunda kolayca bulaşabilir. Fakat ellerinizi sık sık yıkamak ve kurutmak, bu bakteri ve virüs transferini en aza indirecektir."





- "Bardağınızı düzenli olarak sıcak su ve sabunla temizleyin"





Riskli alanlar hakkında da önerilerde bulunan Dr. Giao, asansörlerin düzenli olarak temizlense bile bakteri birikme potansiyelinin yüksek olduğunu, asansör kullanıldıktan sonra eller düzgün şekilde yıkanana kadar yüze dokunmaktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle birden çok kişinin aynı masayı kullandığı bir yerde çalışılması halinde herhangi bir sandalye kolu ve tutacağının dezenfekte edilmesi gerektiğini belirten Giao, şunları aktardı:

"Yeni bir alanda çalışırken, bu noktaları sık sık koltuklarımızı ayarlamak için kullanıyoruz ancak temizlik sırasında genellikle göz ardı ediliyor. Bardağınızı düzenli olarak sıcak su ve sabunla temizleyin ve ardından temiz bir bezle iyice kurulayın. Genellikle nemli oldukları için mutfağın etrafında asılı olan ve bardağı yeniden kirletebilecek mutfak havlularını kullanmaktan kaçının. Özellikle havlular bir radyatörün yanında bırakılırsa nemli bir şekilde ısınacağından, bakterilerin çoğalması için çok kolay bir ortam sağlayacaktır.



Kapı kolları, ışık anahtarları ve asansör düğmeleri, özellikle mevcut dönemde dezenfeksiyonun odak noktaları haline geldi. Bunun yanında, gözden kaçabilecek başka düğmeler de var. Ofis tuvaletleri, özellikle insanların ellerini iyice yıkayabilecekleri ancak büyük çapraz bulaşma potansiyeli olan çok yoğun alanlardır. "

Giao, bu alanlardaki el kurutma makinelerinin tümünün temassız kullanıma uygun olmadığından sık sık temizlenmesi gerektiğini belirterek, "Mümkünse ellerinizi kirli tuvalet havası yerine HEPA filtre teknolojisi kullanarak arıtılmış havayla kurutan Dyson Airblade el kurutma makinesi gibi temassız çözümlere geçin." önerisinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Dyson Airblade 9kJ el kurutma makinesi, en hızlı enerji verimine sahip hepa filtreli el kurutma makinesi olup tüketicilerin düşük enerji kullanarak ellerini hızlı ve hijyenik bir şekilde kurutmasını sağlıyor.











