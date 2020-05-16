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Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği bünyesinde hizmet verecek olan iki kişilik motosikletli Şahin Timi göreve başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:23:24 -
Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği bünyesinde hizmet verecek olan iki kişilik motosikletli Şahin Timi göreve başladı.


Trafik sorunlarına anında ve daha hızlı müdahale edebilme kabiliyetine sahip olan motosikletli Şahin Timi, özellikle çarşı merkezinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bulunacak.


Şahinler’in, trafik kontrollerinden kaçarak dar sokaklara giren, özellikle motosikletli şahısların takip kontrolüne katkı sağlaması planlanıyor.

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