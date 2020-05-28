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Ekonomi

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ilk buğday hasadı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 08:27:38 -
Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ilk buğday hasadı yapıldı.


Düziçi’nin Yeniceharuniye Mahallesinde çiftçi Turan Vural’a ait 8 dönümlük buğday tarlasında yöredeki ilk hasat gerçekleştirildi.


Tarla sahibi Turan Vural, ilçede geçtiğimiz günlerde arpa hasadının yapıldığını belirterek, "Yılın ilk buğday hasadı da bize nasip oldu. Toplam 8 dönüm olan tarlamdan dönümüne yaklaşık 500 kilogram buğday aldım. Allah bereket versin. Artık çiftçilerimizi zorlu bir sezon bekliyor. Bundan sonraki bir aylık süreçte buğday hasadıyla birlikte hayvancılık yapan çiftçilerimiz için saman ve balya temini de başlayacak. Hepsi bittikten sonra ise tarlalarımıza nasip olursa üçüncü ürün olarak mısır ve yerfıstığı ekimi yapacağız" dedi.

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