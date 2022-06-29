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Dünya Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü!
Dünya

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü!

Senegal'in güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 11:44:00 -
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 8 ölü!

Kazanın yaşandığı Ziguinchor Valisi Guedj Diouf, yerel basına yaptığı açıklamada, Kafountine ilçesi açıklarında 100'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olarak battığını söyledi.

Kazada 92 kişinin kurtarıldığını belirten Diouf, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Teknenin güzergahı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla İspanya'nın Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor.

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