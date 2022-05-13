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Dünya Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 11 ölü!
Dünya

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 11 ölü!

Amerika Birleşik Devletleri Kıyı Koruma Kurumu, Porto Riko'da bir teknenin alabora olması sonucu en az 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 09:17:00 -
Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 11 ölü!

Amerika Birleşik Devletleri Kıyı Koruma Kurumu, Porto Riko'da bir teknenin alabora olması sonucu en az 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

Özerk bölge statüsündeki Porto Riko açıklarında yaşanan kazada, 31 kişinin ise kurtarıldığı açıklandı.

Teknede kaç düzensiz göçmenin olduğunun henüz bilinmediği belirtildi.

Kazadan kurtulan düzensiz göçmenlerin Dominik ve Haiti vatandaşları olduğu açıklandı. (İLKHA)

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