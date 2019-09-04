0553 313 94 23

Düzensiz göçmenleri taşıyan botta fenalaşan kadın kurtarıldı

Sahil güvenlik unsurları tarafından Ayvacık açıklarında durdurulan botta rahatsızlanan Afganistan uyruklu kadının kısa sürede hastaneye intikali sağlandı- Ekiplerin gerçekleştirdiği 5 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 223 düzensiz göçmen yakalandı

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:11
Düzensiz göçmenleri taşıyan botta fenalaşan kadın kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giden botta rahatsızlanan kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye yetiştirildi.

Ayvacık ile Midilli arasında yer alan Müsellim Boğazı'nda yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik unsurları, Yeşil Liman bölgesinde yabancı uyruklu grubun bulunduğu botu durdurdu.

"KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri, botta Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Bu kişilerden Hanife Caferi adlı kadının fenalaştığını gören ekipler, aynı bölgede devriye görevini yürüten "TCSG 107" Bot Komutanlığı unsurlarından yardım istedi. Kısa sürede gelen sahil güvenlik görevlileri, kadının hastaneye yetiştirilmesini sağladı.

Bottaki diğer yabancı uyruklular da kıyıya çıkarıldı.

Ayvacık sahillerinde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda yakalanan, söz konusu 39 kişinin de aralarında olduğu 223 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tamamı Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:11
  1. Çanakkale
  2. düzensiz göçmen
  3. Kurtarma
  4. Sahil Güvenlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Omuzuna saplanan korkuluk demiri ile hastaneye kaldırıldı
    1. Omuzuna saplanan korkuluk demiri ile..
    2. Nihat Genç'ten çok konuşulacak sözler:..
    3. İzmir’de toplu ulaşıma Fuar düzenlemesi
    4. Kadına şiddet konusuna dilek ağacında..
    5. İşkence yapıp kanıyla yazı yazdılar!
    6. Otomobille çarpışan kamyon yolun karşı..
    7. Korgeneral Öngay’dan Vali Ali..
    8. Kılıçdaroğlu'ndan Mardin şehidi için..
    9. Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, ömür..
    10. Emet’te toplu sünnet töreni
    11. Sakine Sarıyüce belediye başkan..
    12. FETÖ’cü 8 eski hakim ve savcı hakkında..
    13. BELMEK kayıtları başladı
    14. Sel sularında jet ski keyfi
    15. Müslümanlara yönelik şiddeti teşvik..
    16. Kılıçdaroğlu Sivas’ta gerçekleştirilen..
    17. Arkadaşını öldürdü, 3 yıl sonra otobüs..
    18. EGEİD Rusya pazarına ’Uçak’la girecek
    19. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Nükleer..
    20. Diyarbakır’da HDP’lilerin yaptığı..
    21. Bayburt’ta Balaban kuşu doğaya salındı
    22. Gençlere hesap açtırıp 5 milyon..
    23. Kapadokya’dan sonra yabancıların uğrak..
    24. Çin’de keskin nişancı rehineyi tek..
    25. Uşak’ta şifa kaynağı tarhana yapımına..
    26. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    27. Etkili hutbe sunumu Türkiye finali..
    28. İran Avrupa’dan gelen kredi teklifini..
    29. Salihli’de hibe destekleri anlatıldı
    30. Tekirdağ’ın 4 ilçesinde uyuşturucu..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi