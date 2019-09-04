Düzensiz göçmenleri taşıyan botta fenalaşan kadın kurtarıldı Sahil güvenlik unsurları tarafından Ayvacık açıklarında durdurulan botta rahatsızlanan Afganistan uyruklu kadının kısa sürede hastaneye intikali sağlandı- Ekiplerin gerçekleştirdiği 5 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 223 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru giden botta rahatsızlanan kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye yetiştirildi. Ayvacık ile Midilli arasında yer alan Müsellim Boğazı'nda yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik unsurları, Yeşil Liman bölgesinde yabancı uyruklu grubun bulunduğu botu durdurdu. "KB 4301" Bot Komutanlığı ekipleri, botta Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi. Bu kişilerden Hanife Caferi adlı kadının fenalaştığını gören ekipler, aynı bölgede devriye görevini yürüten "TCSG 107" Bot Komutanlığı unsurlarından yardım istedi. Kısa sürede gelen sahil güvenlik görevlileri, kadının hastaneye yetiştirilmesini sağladı. Bottaki diğer yabancı uyruklular da kıyıya çıkarıldı. Ayvacık sahillerinde gerçekleştirilen 5 ayrı operasyonda yakalanan, söz konusu 39 kişinin de aralarında olduğu 223 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Tamamı Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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