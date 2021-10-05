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Yerel Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yerel

Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 11:07:00 -
Düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 03 ZA 978 plakalı düzensiz göçmenleri taşıyan otomobille 73 AAL 311 plakalı cip çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre cipte bulunan Türk vatandaşı R.İ. hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan 9'u düzensiz göçmen 13 yaralı tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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