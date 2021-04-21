Düzensiz göçmen sayısında büyük artış!

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Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesi ile birlikte düşün düzensiz göçmen rakamlarında, bahar aylarının gelmesi ile birlikte artış görülmeye başlandı.

Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak ve İran gibi iç savaş ve kötü yaşam koşullarının yaşadığı ülkelerde evlerini, topraklarını terk ederek yaşam mücadelesi vermek isteyen insanlar, Avrupa’ya geçebilmek için yasadışı yollarla ülkelerini terk ederek Türkiye’ye gelmeye devam ediyorlar. Koronavirüs salgının Dünya’da ve Türkiye’de görülmesi ile birlikte 2019 yılında tavan yapan düzensiz göçmen hareketliliği bir anda düşerek son yılların in düşük seviyesine gerilemişti. Türkiye’de ve dünyada koronavirüs aşısının bulunması ile başlayan aşılama çalışmalarının artması sonrasında her ne kadar vaka sayıları gün geçtikçe artsa da bu bazı düzensiz göçmenleri etkilemiyor. Zaten yaşadığı topraklarda çektiği geçim sıkıntısı ve ölüm korkusu nedeniyle ülkesini terk eden yasadışı göçmenler bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte yine yollara düştüler. Geçtiğimiz Mart ayında 10 bin 114 olarak kayıtlara geçirilen düzensiz göçmen rakamı, Nisan ayının ilk 14 gününde neredeyse ikiye katlanarak 19 bin 434’e yükseldi. Bu rakamlarla birlikte 2021 yılında yasadışı yollarla Türkiye’ye gelen düzensiz göçmen sayısı 29 bin 548’e yükseldi.

Afganlar başı çekiyor

Türkiye’ye yönelen düzensiz göçmen hareketinin çoğunluğunu Afgan uyruklu vatandaşlar oluştururken, 2021 yılında Türkiye’ye gelmiş Afgan uyruklu düzensiz göçmen sayısı 12 bin 45 ile birinci sıraya oturdu. İkinci sırayı ise Suriye uyruklu vatandaşlar oluştururken, bu rakam idarenin istatistik kayıtlarına 5 bin 145 olarak geçirildi. Türkiye’de yasadışı yollarla 2021 yılında yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı ise 29 bin 548 olarak kayıtlara işlendi.