Düzensiz göç azaldı Afgan sayısı azalmadı

Göksel Çağlav Ankara

2019 yılında Türkiye’ye gelen düzensiz göçmen sayısı 454 bin 662 olarak kayıtlara geçerken 2020 yılında bu rakam 122 bin 302’ye geriledi. Bu yılın ilk 5 ayında ise 43 bin 358 olarak tespit edilirken bu sayının 17 bin 885’si Afgan kökenli oldu. İran’dan, Van, Iğdır, Ağrı, Hakkari sınırından yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan Afganlar yine kaçak yollarla Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlere ulaşarak bir süre kalabalık ortamlarda kalıyorlar. İş bulanlar çalışmaya başlarken bir kısmı da batı ülkelerine geçmek için Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinden sınırı geçmek için yine yasadışı yollara başvuruyorlar.

