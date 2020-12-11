Düzenli uyku bağışıklığı güçlendiriyor

Uyku, insan sağlığı için olmazsa olmazlardandır. Vücudun dinlenme sürecini içeren uyku, konsantreyi arttırır ve stresi azaltır. Uzmanlar, kişinin gün içerisinde ortalama 7-8 saat uyku uyuması gerektiğini söyler. Yetersiz uyku, kişide unutkanlık, asabiyet, konsantre eksikliği ve stres gibi sağlık sorunlarına yol açar. Uyku, hafızanın güçlenmesinde de çok etkilidir. Ayrıca yapılan pek çok araştırma, düzenli uykunun bağışıklık sistemini önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir.

İşte düzenli uykunun insan sağlığına inanılmaz faydaları...

- Merkezi sistemin yenilenmesini sağlar.

- Sindirimi düzenler. Kilo almayı engeller.

- Yaşam kalitesini arttırır.

- Yorgunluk ve stres gibi sağlık sorunlarına zemin hazırlayan sorunları giderir.

- Beyni dinlendirdiği için konsantre oranını arttırır. Ayrıca hafızayı güçlendirir, unutkanlığı önler.

- Kemik ve kasların gelişimine yardımcı olur.

- Sağlıklı bir dolaşım sistemini destekler.

- Yapılan bazı araştırmalar, düzenli uykunun kanser hastalıklarını önlediğini de göstermiştir.