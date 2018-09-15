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Düzenli olmanın püf noktaları

Masanızın üzeri ıvır zıvırla dolduysa onlardan kurtulun.

15 Eylül 2018 Cumartesi 19:23
Düzenli olmanın püf noktaları

Masanızın yanına koyacağınız bir geri dönüşüm kutusu sorunlarınızı çözebilir. İşinize yaramayan kağıtları bu kutu içerisinde toplayabilirsiniz.

Çoğumuz gün içinde bir şeyleri yapmayı unutuyoruz. Küçük bir defter edinin ve aklınıza, unutmamanız gereken bir konu, fikir geldiğinde bu deftere not edin.

Sabahları ortalıkta koşuşturup durmak istemiyorsanız, bazı şeyleri bir gece önceden hazırlayın. Mesela ertesi gün ne yapacağınızı sırayla yazın. Büyük kolaylık olacaktır. Ayrıca kahvaltı masanızı da akşamdan hazırlayabilir, çaydanlığı bile sadece altı yakılmaya hazır hale getirebilirsiniz.

Eğer yolculuğa çıkacaksanız yanınızda götürmek istediğiniz eşyaların hepsini önce yatağınızın üzerine serin. Sonra arasından seçim yapın. Belki de yarısını geri kaldıracaksınız.

Evinize yönelik büyük ve önemli işleri gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Yapacağınız işi bölümlere ayırarak yapın. Mesela hurçlarınızı mı düzenleyeceksiniz, hepsini aynı günde düzenlemek yerine her gün bir tanesi yapmayı hedefleyin.

Günlük işlerinizi yaptıktan sonra hemen arkasından çok sevdiğiniz bir şeyi yaparak kendinizi ödüllendirin.

Ne yaparsanız yapın ama ödemeniz gereken faturaları tek dosyada toplamayın. Faturalarınızı, kredi ekstrelerinizi, sigortalarınızı ayrı ayrı şeffaf dosyalara yerleştirip bir klasörde toplayın. Böylece onları daha kolay bulabilirsiniz.

Aynı şeyi ev halkının sağlık filmleri, reçeteleri, raporları için de yapın. Herkesin kendi adına bir zarfı, dosyası bulunsun ve bütün belgeler onun içine konulsun.

Çamaşır ya da bulaşık makineniz çalışırken bir kenarda oturup onların bitmesine beklemek yerine egzersiz yapın. Çünkü bu zamanlar kendinize ayırabileceğiniz en güzel anlar.

Çocuklarınızla miskin miskin oturduğunuz bir günde güzel bir oyun oynayabilirsiniz. Oda toplama, kirli çamaşırları düzenlemek gibi işleri çocuklarınızla oyun haline getirerek yaparsanız onlar da bundan keyif alacaktır. Onlara 10 dakika zaman tanıyın ve bu sırada odalarını düzenlemelerini isteyin. En özenli odayı birlikte seçin ve sahibini ödüllendirin.

Bir yabancı dil öğrenmek ya da bahçenizde bir şeyler yetiştirmek gibi hobileriniz varsa hedefinize kitlenmek için küçük kartlar alın. Bu kartlara öğrenmek istediğiniz dilin kelimelerini veya yapmak istediğiniz şeyleri yazın ve bunları önem sırasına göre dizin. Her gerçekleşen iş veya ezberlenen kelime ardından kartı yırtıp atmaktan keyif duyacaksınız.

 

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 19:23
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