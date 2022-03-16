Düzenli olarak tüketin: Süt kemik ve vücut gelişimi için önemli!

Süt, kemik ve vücut gelişimi için öneriliyor. Sütün kemik erimesini önlemek, dokuları geliştirmek gibi birçok faydası bulunuyor. Özellikle kış aylarında düzenli olarak süt içmek vücudun bağışıklığını güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Uzmanlar her yaştan insanın süt içmesini öneriyor.

Süt, inek, keçi, koyun gibi farklı türlerden elde ediliyor. Süt tek başına tüketildiği gibi birçok yemeğin, tatlının içerisinde de sıklıkla kullanılıyor. İçerisinde bulunan zengin vitamin ve mineraller nedeniyle hastalıkları önlüyor ve vücudu daha sağlıklı hale getiriyor. Genellikle çocukların kemik gelişimi için tüketilse de uzmanlar her yaştan insanın düzenli olarak her gün iki bardak süt içmesini öneriyor. Düzenli süt içmek ileri yaşlarda kemik erimesi olma riskini azaltıyor.

Grip ve soğuk algınlığına karşı etkili

Kış aylarında bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma gözlendiğini belirten uzmanlar, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan süt tüketiminin grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde önemli olduğunu kaydediyor.

Günlük mineral ihtiyacının hepsini karşılıyor

Sütteki temel besin maddelerinin protein, yağ, süt şekeri, mineral maddeler ve vitaminler olduğunu hatırlatan İnanç, “Her gün düzenli olarak içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Sütün içerisinde bulunan yağ çok zengin bir enerji kaynağıdır ve esansiyel yağ asitleri ile A, D, E, K vitaminlerini de barındırması açısından önemlidir” dedi