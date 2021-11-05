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Sağlık Düzenli olarak bitter çikolata yerseniz...
Sağlık

Düzenli olarak bitter çikolata yerseniz...

Uzm. Bio. Çiğdem Üregen, çikolata yemenin sanılanın aksine faydalarını sıraladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 15:43:00 -
Düzenli olarak bitter çikolata yerseniz...

Çikolata gerçekte son derece sağlıklı, besleyici, hatta iyileştirici bir gıda olmasına karşın üretim sırasında içine karıştırılanlar yüzünden, sağlıksız, kilo aldıran ve uzak durulması gereken bir besine dönüşebiliyor. Uzm. Bio. Çiğdem Üregen, çikolata hakkında bilgiler verdi.

Çikolatanın üretildiği temel madde kakaodur. Bakıldığında kakao, İçinde bol miktarda mineral (magnezyum, çinko, demir, manganez, kalsiyum, bakır, kükürt, potasyum) ve Vitamin (B1, B2, B3, B5, B8 ve E vitaminleri) içerdiğinden doğal bir mucizedir. Ayrıca kakao yağının da zeytinyağı gibi vücuda yararlı bir yağ olan oleik asitten ve bazı faydalı doymuş yağlardan zengin olduğu bilinmektedir.

Çikolata yemek için 10 geçerli sebep

Bitter çikolata, sütlü ve katkılı çikolatadan farklı olarak saf kakaodan üretilir. Üretim sürecinde içine sağlığa zararlı yağlar, rafine karbonhidratlar, kimyasal katkılar eklenmez.

Peki, bitter çikolatanın faydaları nelerdir?

1-Bitter çikolata, antioksidan deposudur. Bu sayede yaşlanma karşıtı etki yaparken, kalp hastalıkları ve kanser riskini de azaltır.

2- İçerdiği teobromin molekülü sayesinde öksürüğe iyi gelirken boğaz kaşıntısını da azaltır.

3-Stresi yatıştırır, zihnimizin daha dingin, ruh halimizin de mutlu ve huzurlu olmasını sağlar.

4-İçerdiği plavonoid maddesi sayesinde kolesterolü düzenler.

5- Kan şekerini düzenler.

6-Ciltte özellikle, güneş ışınlarının neden olduğu lekelerin giderilmesinde yardımcı olup daha pürüzsüz bir cilde kavuşmayı sağlar.

7-Lif içeriğinin yoğunluğu sayesinde tok tutar.

8-Yapılan bilimsel araştırmalara göre bitter çikolata tüketen kadınların daha az felç olma riski taşıdığı da belirlenmiştir.

9-Bitter çikolata iyi bir enerji kaynağıdır. Özellikle spordan önce kahve ile tüketildiğinde performansın da artmasına yardımcı olur.

10-Beyne kan pompalanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum kişilerde algıyı yükseltir. Böylece beyin fonksiyonlarına sağladığı faydalar ile birlikte öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır.

Hem lezzetli hem de insan vücuduna pek çok yönden faydalı olan bitter çikolatayı tüketirken içeriğindeki kakao oranının, %60'ın üzerinde olmasına dikkat etmeniz önemli bir noktadır. Faydalarına rağmen, tüketilen miktar da önemlidir. Günlük 25 gram (2.5 kare) çikolata büyüklüğünü aşmamak önerilir.

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