Düzenlenmeyen 'Hilafet konferansı' konuşmacılarına 52,5 yıl hapis istemi!

2017 yılında gerçekleştirilmek istenen "hilafet konferansı" konuşmacılarına toplamda 52.5 yıl hapis istemiyle dava açıldığı bildirildi.

Köklü Değişim Dergisi tarafından 5 Mart 2017’de İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan “Dünya Hilafete Neden Muhtaç?” başlıklı konferansa, idare tarafından gerekçe gösterilmeden izin verilmemişti.

Olayın ardından, konferans konuşmacıları yazar Mahmut Kar, ilahiyatçı Abdullah İmamoğlu, yazar Musa Bayoğlu ve Köklü Değişim İstanbul Temsilcisi Osman Yıldız hakkında dava açıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılamada, dava kapsamında 27/11/2020’de verilen savcılık mütalaasında, ağır cezalar talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/14381 nolu mütalaasında yazar Kar, İmamoğlu, Bayoğlu ve Yıldız hakkında toplamda 52.5 yıl hapis cezası talep edildi.

4 kişiye 52.5 yıl ceza talebi

Mütalaada şu ifadeler yer aldı:

“Köklü Değişim Dergisi ve bu derginin internet yayın organı olan köklüdeğişim.net isimli sitenin Hizb-ut Tahrir terör örgütü adına faaliyet gösteren yayın organı oldukları, Köklü Değişim Dergisinin ülkemizde örgüte müzahir propaganda faaliyetlerini sürdürdüğü.

Hizb-ut Tahrir Terör Örgütünün fikir ve görüşleri doğrultusunda yazılar yazdığı ve zaman zaman değişik illerde konferanslar adı altında etkinlikler düzenlediği, bahse konu derginin tüm dünyada kurmak istediği tek amacın -sözde- Raşidi Hilafet devletinin kurulmasına yönelik fikirler anlatıldığı, konferanslarda katılımcı topluluğa konuşmalarla ve sunumlarla anlatılan konularda, sistemin çıkamadığı konularda tek çözüm noktasının -sözde- Raşidi Hilafet devletinin kurulmasıyla olacağı mesajlarının verildiği...”

Mütalaada, örgüt yöneticiliği ve üyeliği iddiasıyla Mahmut Kar hakkında 20 yıl hapis cezası istendi. Türk Ceza Kanunu’nun çeşitli maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edilen Mahmut Kar, Abdullah İmamoğlu, Musa Bayoğlu ve Osman Yıldız için istenen ceza toplamının 52.5 yıla ulaştığı belirlendi.

30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü yargılama dosyasında 4 sanık avukatı bulunuyor. Sanık avukatları Kaya Kartal, Selçuk Kar, Mehmet Alagöz ve Ahmet Sait Öner 2 Nisan 2021 tarihinde yapılacak celsede mütalaaya karşı savunma yapacaklarını beyan etti.

Anayasa Mahkemesi, 3 Nisan 2019 tarihinde benzer bir davadaki bir bireysel başvuru üzerine verdiği kararda, Anayasa'nın 36'ncı maddesi ile adil yargılanma hakkının güvence altına alındığına dikkat çekmişti. Anayasa Mahkemesi'nin geçmişte aynı mahiyette şikayet ile bireysel başvuruda bulunan Yılmaz Çelik ile ilgili karar hatırlatılmıştı. Kararda, "Anayasa Mahkemesi, derece mahkemelerinin kararlarında Hizb-ut Tahrir'in bir terör örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin olarak yeterli bir değerlendirme yapılmadığını ve derece mahkemelerinin bazı şablon cümlelerin tekrarı görünümünde olan kararlarını, hangi temele dayandırdıklarını yeterince açık olarak belirtmediklerini tespit etmiştir." denilmiştir.

Kaynak: Mepa News