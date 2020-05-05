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Gündem

Düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 22:44:00 - 2020-05-05 22:46:01
Düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Doğubayazıt kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince operasyon düzenlendi.

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, atışa hazırlanmış 2 roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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