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Düzenek üzerinde! Canlı bomba böyle yakalandı

8 Ağustos'ta Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba düzeneği bulunan PKK'lı teröristin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.

Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.

Suriye'den gelmiş

Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline haline gelecekti." demişti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:07
  1. Şanlıurfa
  2. Eyyübiye
  3. canlı bomba

YORUM YAZ

  • RamazanRamazan21 dk önce
    Ona o halde yaklaşma cesareti gösterip etkisiz hale getiren adamı doğuran ananın ellerinden öperim.
  • MuratMurat36 dk önce
    Atin ... makinasina canli canli televizyondan da canli yayinlansin.

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