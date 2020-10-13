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Ekonomi DÜZELTME
Ekonomi

DÜZELTME

Sanayi üretimine ilişkin flaşımızda sehven yer alan "ağustosta aylık bazda yüzde 4,4" ifadesi, "ağustosta aylık bazda yüzde 3,4" olarak düzeltilmiştir. Flaşımızı düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:45:31 -
DÜZELTME
- Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi.
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