DÜZELTME
Sanayi üretimine ilişkin flaşımızda sehven yer alan "ağustosta aylık bazda yüzde 4,4" ifadesi, "ağustosta aylık bazda yüzde 3,4" olarak düzeltilmiştir. Flaşımızı düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Sanayi üretimine ilişkin flaşımızda sehven yer alan "ağustosta aylık bazda yüzde 4,4" ifadesi, "ağustosta aylık bazda yüzde 3,4" olarak düzeltilmiştir. Flaşımızı düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
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