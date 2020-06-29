  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

DÜZELTME - "Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı" başlıklı haberimizin spotunda, girişinde ve üçüncü paragrafında yer alan ölü sayısını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla, AA

Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı - Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:28:39 -
DÜZELTME - "Pakistan'da menkul kıymetler borsasına silahlı ve el bombalı saldırı" başlıklı haberimizin spotunda, girişinde ve üçüncü paragrafında yer alan ölü sayısını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla, AA

ANKARA (AA) - Pakistan'da menkul kıymetler borsası (PSX) binasına rastgele ateş açarak giren ve üç kişinin ölümüne, üç kişinin yaralanmasına sebep olan dört saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırganlar yerel saatle 10.40 (TSİ 08.00) sularında Karaçi kentinde bulunan PSX'in dış kapısına el bombası attıktan sonra rastgele ateş açarak borsa binasına girdi.

Burada ilk belirlemelere göre biri polis üç kişinin ölümüne sebep olan saldırganlar biri sivil üç kişiyi de yaraladı.

Sindh Eyaleti Emniyet Müdürü Müştak Ahmed Mahar, binaya saldıran dört kişinin öldürüldüğünü, emniyet güçlerinin bina içinde ve çevresinde arama başlattığını kaydetti.

Mahar, saldırganların üzerinde aktif görevde bulunmayan polis memurlarının üniformaları olduğunu belirtti.

Karaçi Emniyetinden yapılan açıklamada, tamamı öldürülen saldırganların yanında içinde patlayıcı düzeneği olduğu düşünülen bir çantanın bulunduğu ifade edildi.

PSX Genel Müdürü Abid Ali Habib, yerel medyaya yaptığı açıklamada, saldırganların bina önündeki otopark ve giriş katına ateş açtıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı