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Aktüel DÜZELTME - "İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen İSDEM uygulamasına ihbarlar gelmeye başladı" başlıklı haberimizin giriş paragrafında yer alan "İl Sağlık Denetim Merkezi" ifadesi, kaynağından "İl Salgın Denetim Merkezi" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi
Aktüel

DÜZELTME - "İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen İSDEM uygulamasına ihbarlar gelmeye başladı" başlıklı haberimizin giriş paragrafında yer alan "İl Sağlık Denetim Merkezi" ifadesi, kaynağından "İl Salgın Denetim Merkezi" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi

Kırıkkale'de pilot uygulama olarak devreye alınan İSDEM uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibarıyla tüm il/ilçe salgın denetim merkezlerinin kurulumu sağlandı - İllerde valinin gözetiminde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın koordinasyonunda faaliyet gösteren il/ilçe salgın denetim merkezlerinin, iş yeri ya da mahalle denetim ekiplerinin sevk ve idaresi sağlanacak - Vatandaşlar, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bildirerek, 112, 155,156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik/kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il/ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebilecek - Ülke genelinde İSDEM uygulaması hayata geçeli bir gün olması ve vatandaşlar tarafından yeterince bilinmemesine rağmen bin 159 ihbar/şikayet ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:06:16 -
DÜZELTME - "İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen İSDEM uygulamasına ihbarlar gelmeye başladı" başlıklı haberimizin giriş paragrafında yer alan "İl Sağlık Denetim Merkezi" ifadesi, kaynağından "İl Salgın Denetim Merkezi" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayata geçirilen İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) uygulamasına ihbarların gelmeye başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını ile mücadelenin başarısı ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması açısından içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığınca 20 Ağustos’ta valiliklere gönderilen genelgeyle salgınla mücadele açısından yeni bir dönem başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında sağlanan veri entegrasyonlarıyla gerek denetim faaliyetlerini yürüten ekiplere anlık ve güncel veri aktarılırken gerekse denetim faaliyetlerinin ilçe, il ve ülke genelinde anlık planlama, yönlendirme ve takibinin yapılabilmesine imkan sağlandığı aktarıldı.

- Ülke genelinde İSDEM yaygınlaştırıldı

İçişleri Bakanlığınca, daha önce Kırıkkale'de pilot uygulama olarak devreye alınan İl Salgın Denetim Merkezi uygulamasının ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibarıyla tüm il/ilçe salgın denetim merkezlerinin kurulumunun sağlandığı bilgisi verildi. İllerde valinin gözetiminde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın koordinasyonunda faaliyet gösteren il/ilçe salgın denetim merkezlerinin, iş yeri ya da mahalle denetim ekiplerinin sevk ve idaresinin sağlanacağı kaydedildi.

- 7/24 esasına göre faaliyet yürütülecek

Dün devreye alınan İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli 65 bin 184 kişinin yetkilendirilmesinin valilik ve kaymakamlıklarca yapıldığı belirtildi.

Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezlerinin 7/24 esasına göre faaliyet göstereceği bildirildi.

Bu amaçla gerekli görevlendirme ile yetkilendirme işlemlerinin valilik ve kaymakamlar tarafından tamamlandığı ifade edildi.

- Etkin ihbar ve şikayet mekanizması oluşturuldu

Vatandaşların, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bildirerek, 112, 155,156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik/kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il/ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebileceği aktarıldı.

Ayrıca, 25 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip HES uygulamasından fotoğraf veya video çekerek de yapılabilecek ihbar ve şikayetlerin İSDEM uygulaması aracılığıyla il/ilçe salgın denetim merkezlerine iletilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasındaki gerekli entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı bilgisi verildi.

İl/İlçe salgın denetim merkezlerinin, 112, 155, 156 veya HES uygulaması üzerinden kendisine ulaşan ihbar ve şikayetleri konusuna göre ilgili iş yeri denetim ekibi veya mahalle denetim ekibine ulaştıracağı, bu ekiplerin, ihbar/şikayete konu olayla ilgili yerinde incelemelerde bulunacağı ve aykırılık tespiti durumunda da gerekli idari/adli iş ve işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.

- İSDEM'e bir günde bin 159 ihbar geldi

Ülke genelinde İSDEM uygulaması hayata geçeli bir gün olmasına ve vatandaşlar tarafından yeterince bilinmemesine rağmen bin 159 ihbar/şikayetin ulaştığı, yine son bir gün içinde il/ilçe salgın denetim merkezlerince İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısının da 5 bin 243 olduğu kaydedildi.

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