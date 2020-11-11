  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi DÜZELTME - "Borsa İstanbul'dan 4 rekor" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA
Ekonomi

DÜZELTME - "Borsa İstanbul'dan 4 rekor" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

Borsa İstanbul'dan 4 rekor

Yeniakit Publisher
2020-11-11 19:53:34 -
DÜZELTME - "Borsa İstanbul'dan 4 rekor" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan, BIST TÜM Endeksi de yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan kapanış rekoruyla tamamladı.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile, pay vadeli işlem sözleşmelerinde de 9 milyar 664 milyon 305 bin 126 TL ile işlem hacmi rekoru kırıldı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla birlikte döviz kurlarında sert düşüşler görüldüğünü ve TL varlıklara olan talebin hızla arttığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi
Gündem

Baba dostundan Albayrak değerlendirmesi

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Sait Yılmaz açıkladı! “Bu aşının amacı çip enjekte etmek
Korona Virüs

Prof. Dr. Sait Yılmaz açıkladı! “Bu aşının amacı çip enjekte etmek"

Prof. Dr. Sait Yılmaz’a göre, arkasında Bill Gates, Aşı Geliştiren Eczacılar Birliği (GAVI), Rockefeller ve Rothschilds ailelerinin olduğu b..
Suudi Arabistan'da bombalı saldırı! Açıklama Fransa'dan geldi
Dünya

Suudi Arabistan'da bombalı saldırı! Açıklama Fransa'dan geldi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız diplomatların da katıldığı törene bombalı saldırı düzenlendi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay