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Aktüel DÜZELTME - "Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak" başlıklı haberimizin başlığı ile giriş ve 6. paragrafında yer alan "elektronik kelepçe" ifadesinin yer aldığı kısım, "Elektronik imkanlar dahil olmak üzere her türlü tedbi
Aktüel

DÜZELTME - "Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak" başlıklı haberimizin başlığı ile giriş ve 6. paragrafında yer alan "elektronik kelepçe" ifadesinin yer aldığı kısım, "Elektronik imkanlar dahil olmak üzere her türlü tedbi

Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlar elektronik imkanlarla takip edilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:34:42 -
DÜZELTME - "Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak" başlıklı haberimizin başlığı ile giriş ve 6. paragrafında yer alan "elektronik kelepçe" ifadesinin yer aldığı kısım, "Elektronik imkanlar dahil olmak üzere her türlü tedbi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunanların kontrol altında tutulması için elektronik imkanlar dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda alınan kararlara yer verilen açıklamada, Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eş güdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulması kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, ihlallere dair her türlü şikayet ve ihbarın yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacağı kaydedildi.

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksilere güvenli alan sertifikası verileceği bildirilen açıklamada, tedbirlere uyan iş yerlerinin ise ödüllendirileceği vurgulandı.

Açıklamada, karantina altındaki pozitif vakalar veya temaslı kişilerin evlerinde izolasyonunun sağlanması için "elektronik imkanlar dahil olmak üzere her türlü tedbirin alınmasına" karar verildiği de kaydedildi.

Mahalle Denetim Ekibi oluşturulacağı belirtilen açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği hatırlatıldı.

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