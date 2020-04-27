  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

DÜZELTME - "Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı" haberimizin başlığında sehven yer alan "beklesin" ifadesi kaldırılmıştır. Haberimizi düzenleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

2020-04-27 17:23:41 -
DÜZELTME - "Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı" haberimizin başlığında sehven yer alan "beklesin" ifadesi kaldırılmıştır. Haberimizi düzenleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gruplar arasında Bahçecik Mahallesi'nde çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada F.D. ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı