DÜZELTME - "Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı" haberimizin başlığında sehven yer alan "beklesin" ifadesi kaldırılmıştır. Haberimizi düzenleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

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Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Gruplar arasında Bahçecik Mahallesi'nde çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada F.D. ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.