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Aktüel DÜZELTME - 2 Aralık 2020'de yayımlanan "Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü" başlıklı haberimizin girişinde sehven "Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu" yazılmıştır. Haberimizi "Genelkurmay İkinci
Aktüel

DÜZELTME - 2 Aralık 2020'de yayımlanan "Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü" başlıklı haberimizin girişinde sehven "Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu" yazılmıştır. Haberimizi "Genelkurmay İkinci

Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü - Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile başkent Doha'da bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:20:59 -
DÜZELTME - 2 Aralık 2020'de yayımlanan "Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü" başlıklı haberimizin girişinde sehven "Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu" yazılmıştır. Haberimizi "Genelkurmay İkinci

DOHA (AA) - Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

İkili, Katar ile Türkiye arasındaki askeri iş birliği ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini açıklamıştı.

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabında, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflar paylaşılmıştı.

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