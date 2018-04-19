Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus karaya vurdu

Bugün öğle saatlerinde, Akçakoca'nın Çayağazı köyü mevkiinde sahile vuran yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Sahile gelen Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, yunusun vücudunda herhangi bir yara göremedi. Yunusun intihar etmiş olabileceği veya balıkları takip ederken karaya vurmuş olabileceği belirtildi.

Bölgeye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ilk incelemenin ardından, 2 metre uzunluğundaki yunus ölüsünü muhafaza altına aldı.