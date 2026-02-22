Düzceli öğrencilerin 'mehter' geleneğine belediyeden sürpriz destek

Ramazan ayı dolayısıyla sahura kadar kapılarını açık tutan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, öğrencilerin başlattığı anlamlı bir geleneğin sahnesi oldu. Son iki yıldır iftarın ardından toplu halde mehter marşı söyleyerek kütüphaneye giren gençlere, Düzce Belediyesi’nden unutulmaz bir jest geldi. Belediye ekipleri, öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla iftar vaktinden sonra kütüphanede gizlice konuşlandı. Her zamanki gibi marşlarla içeri giren öğrenciler, karşılarında profesyonel mehter takımını bulunca heyecan dolu anlar yaşadı.

BELEDİYEDEN GENÇLERE RAMAZAN JESTİ

Gençlerin bu güzel geleneğine kayıtsız kalmadıklarını belirten Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü, Ramazan coşkusunu paylaşmak ve sınav stresindeki öğrencilere moral vermek istediklerini vurguladı. Kütüphane içerisinde yankılanan marşlara alkışlarla eşlik eden öğrenciler, kendileri için hazırlanan bu özel sürprizden dolayı büyük mutluluk yaşayarak emeği geçenlere teşekkür etti.