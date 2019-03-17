0553 313 94 23

Düzceli çocuklar, rengarenk giyeceklerini kendi elleriyle yaptılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Belediye Çocuk Kulübü Sanat Kursuna katılan minik öğrenciler, el becerilerini geliştirmek ve üretkenliklerini ortaya çıkarmak adına batik boyama ile kendi giyeceklerini rengarenk hale getirdiler.

17 Mart 2019 Pazar 10:19
Düzceli çocuklar, rengarenk giyeceklerini kendi elleriyle yaptılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Belediye Çocuk Kulübü Sanat Kursuna katılan minik öğrenciler, el becerilerini geliştirmek ve üretkenliklerini ortaya çıkarmak adına batik boyama ile kendi giyeceklerini rengarenk hale getirdiler.


Düzce Belediyesi bünyesinde açılan Çocuk Kulübü, ilde yaşayan çocukların özgüvenlerini geliştirmek amacıyla sanatsal eğitimler düzenliyor. Bu kapsamda düzenlenen sanat kurslarına katılan 7-14 yaş aralığındaki çocuklar, el becerilerini geliştirmek ve üretkenliklerini keşfetmek adına batik boyama işlemi ile kendi giysilerini kendi elleriyle renklendirdiler. Düzenlenen eğitimde çocuklarda özgüven oluştururken anneleriyle keyifli anlar geçirdi. Sanat Atölyesinde düzenlenen anne-çocuk etkinliğini çok seven çocuklar, anneleriyle birlikte batik boyama yaparak mutlu anlar yaşadı. Bir sopaya ilk önce beyaz penyeyi dolayan çocuklar, sonrasında iple bağladıkları penyeleri boya dolu kovaya sokup beklettiler. Bir süre boya içinde duran penyeleri çıkarıp yıkayan çocukların ellerinden birbirinden renkli giyecekler ortaya çıktı.


Çocuk Kulübündeki etkinliğe annesi ile birlikte gelip birlikte vakit geçiren ve el beceresini geliştiren çocuklar, yaparken hiç zorlanmadıklarını, çok eğlendiklerini söylediler. Anne ve çocukların güzel vakit geçirmesine vesile olduklarını ifade eden resim öğretmeni Sultan Özdemiroğlu, “Çocuklar bugün batik boyama yaptılar. Fakat her derste çocuklar farklı etkinlikler yaparak daha eğlenceli saatler geçiriyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çocuklara renk kavramlarını öğretiyoruz, ilerleyen süreçlerde ise çocuklar bir heykel yapmakla tanışacaklar. 3 boyutun, 2 boyutun ne olduğunu öğrenecekler” dedi.


Çocuk Kulübüne müracaatın çok yoğun olduğunu belirten Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar de, “Yoğun ilginin olması bizleri sevindiriyor. Buraya gelen çocuklar veliler hoşça vakit geçiriyorlar. Böyle bir güzel iş çıkarmanın keyfini yaşıyoruz, bir yandan da eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Anneleri ile birlikte çocukların yapabileceği etkinlikler düzenliyoruz” diye konuştu.


Çocuklar etkinlik sonunda yaptıkları penyeleri keyifle giyeceklerini söylediler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:19
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi şükranla anıyoruz”
    1. MÜSİAD Başkanı Saygılı: “Şehitlerimizi..
    2. Köpeği kucaklayıp yolun karşısına..
    3. Kaza sonucu vinç sepetinde mahsur..
    4. BBP’li Hilmi Çoban: "Ülkemizin bekası..
    5. "Şifayı doktorda değil sanal ortamda..
    6. Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini..
    7. Özdemir’den vatandaşa ’Hizmet..
    8. Yaban domuzu şehrin ortasına doğurdu
    9. "Küba'da yeni bir trend yarattık"
    10. Kardeşi tecavüzcüsünü öldürmüştü,..
    11. Ayasofya’da dev protesto
    12. "50 yaşına girmiş herkes kolonoskopi..
    13. Mehmetçik karlı yolları aşarak..
    14. Güç, çeviklik ve cesaret bu kızların..
    15. Kayseri'de 14 düzensiz göçmenin..
    16. Turgut Cansever mimarlık ödülleri..
    17. Ümit Milli Futbol Takımı yarın..
    18. Evlerinde çıkan yangında ailesini..
    19. STK’lardan Yılmaz’a tam destek
    20. Kuzey Irak'ta 12 terörist öldürüldü
    21. ASSİM paydaşları şehit ve gaziler için..
    22. 65 yaşındaki emekli öğretmen kayıp..
    23. Mantar Üretim Tesisleri’nde ilk hasat..
    24. Türkiye’nin iç sularına Antalya’dan..
    25. Silivri’de bir tırda 29 ton kaçak..
    26. Osmanlıspor'a liderlik yaramadı
    27. Adana Ziraat Odaları İl Kongresi..
    28. Başkan Uysal hayvanseverlerle buluştu
    29. "Allah'ın hediyesi" dediği 'Diriliş'i..
    30. Kilis’te yoğun sis etkili oldu
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu