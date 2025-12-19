Düzce'den örnek karar! Yatay mimari anlayışı yüksek standart ile buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türkiye genelinde büyük önem arz eden depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi konusunda önemli bir çalışmaya öncülük etti. Aralık ayı meclis gündemine gelen, yapı güvenliğini artırmayı ve taşıyıcı sistemlerin performansını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen yeni teknik hükümlere ilişkin rapor ilk olarak İmar ve Şehircilik Komisyonu’nda görüşüldü. Daha sonra meclis üyelerinin görüşüne sunulan düzenleme tüm meclis üyelerinin onayı ile karara bağlanarak uygulamaya koyuldu.

YENİ HÜKÜMLER İNŞAAT AŞAMASINI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Mecliste alınan karar ile mevcut yönetmelikte tarif edilen yapı hesaplama kat sayısı 1,0’dan 1,2’ye çıkarıldı. Bu karar ile birlikte yapıların inşaat aşamalarında yer alan teknik uygulamalarda taşıyıcı sistemlerin daha güçlü biçimde imal edilmesi için bağlayıcı hükümler uygulanmaya başlayacak. Ayrıca temel dolgu uygulamalarında yapılan değişiklik kapsamında; zemin etüdü sonuçları ve inşaatın hesaplamaları için geoteknik danışmanlığın alınması halinde uygun koşulların sağlanması durumunda dolgu yapılmasına izin verilmesi konusu da karara bağlandı.

“BİNA DAYANIMI VE GÜVENLİĞİ ARTACAK”

Düzce Belediye Meclisi’nde alınan karar hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, alınan kararın örnek teşkil ettiğine vurgu yaparak, belediyelerin vatandaşlara karşı üstlendiği sorumluluk altında duyarlı ve kararlı şekilde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Belediye meclisimizin ortak kararı ile uygulamaya koyduğumuz bu yeni kararın elbette teknik detayları var. Ama her şeyden önce bu değişiklik Düzce’mizde inşa edilecek yapıların hem ömrünü hem de dayanıklılığını yakından ilgilendiriyor. Bu karar ile binalarımızın hasar alma riskini en aza indirmiş olacağız. Mevcut yönetmelikte kamu binalarının hesaplama oranı 1,5. Bu karardan önce konut, işyeri ve otel gibi yapıların hesaplama oranı 1,0 idi. Biz bu oranı 1,2 olarak yeniden düzenledik. Aslında biz mevcutta dayanıklı inşa edilen yeni yapı stokumuzun; bina ömür, dayanım ve performansını daha da üst seviyeye çıkaracak bir düzenleme yaptık.

“BİZİM EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VATANDAŞIMIZA KARŞIDIR”

Burada amacımız hem müteahhitlerimizin teori ve pratikte karşılaştıkları sapmalara maruz kalmalarını engellemek, hem de yapıların teknik olarak çok daha güçlü ve uzun ömürlü olacak şekilde inşa edilmesini sağlamaktır. Bizim en büyük gayemiz, vatandaşlarımıza karşı üstlendiğimiz teknik ve vicdani sorumluluğumuzu eksiksiz şekilde yerine getirmektir. Zaten Düzce’mizde deprem yönetmeliğinin gerekliliklerini hiçbir esnekliğe mahal vermeden uyguluyoruz. Aldığımız bu yeni karar sayesinde binalar şimdiki güçlü halinden çok daha güvenilir bir şekilde inşa edilecek. Deprem gerçeğini hiçbir zaman göz ardı etmeden, zemine, iklime, teknik gereklere uygun şekilde yapıların inşa edilmesi için üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.”

“İNŞAAT SÜREÇLERİNİ BAŞTAN SONA TAKİP EDİYORUZ”

1999 yılında yaşanan Marmara ve Düzce depremleri sonrasında başlayan Yapı Denetim uygulamalarında Düzce’nin pilot il olduğunu hatırlatan Başkan Özlü, “Yapı stoku yüzde 80 oranında yeni olan şehrimiz, 25 yıl önce yaşanan iki büyük depremi hiçbir zaman unutmamıştır. Bu konuda ülkemize örnek bir şehiriz, zaten yapı denetim uygulamalarında da pilot illerden biriydik. Depreme dirençli şehirler mottosu ile hareket ederken bu anlayışı güçlendirmek için de ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeni yapı hükümleri ile yatay mimari anlayışımızdan taviz vermeden, inşaat süreçlerini temelden çatı kapama aşamasına kadar denetlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.