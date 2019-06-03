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Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin 483 ton fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce’den 2019 yılının ilk dört ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam 3 bin 483 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:18
Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin 483 ton fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce’den 2019 yılının ilk dört ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam 3 bin 483 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.


Dünyada fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce’de toplanan fındık ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Düzce’den AB ülkelerine Ocak ayında bin 282 ton Şubat ayında ise 493 ton, Mart ayında bin 129 ve Nisan ayında 569 ton olmak üzere toplamda 3 bin 483 ton iç fındık ihracatı yapıldığı görüldü.


Düzce’den 2018 yılında AB ülkelerine toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihracı yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:18
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