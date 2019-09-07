Düzce’den Avrupa’ya 7 ayda 4 bin 540 ton iç fındık ihraç edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den 2019 yılının ilk 7 ayında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere toplam 4 bin 540 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce’de çiftçinin önemli gelir kaynaklarından olan fındık, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Düzce’den Avrupa Birliği ülkelerine bu yılın Ocak ayında bin 282 ton, Şubat ayında 493 ton, Mart ayında bin 129, Nisan ayında 569 ton, Mayıs ayında da 275 ton, Haziran ayında 208 ton ve Temmuz ayında 574 ton olmak üzere 7 ayda toplam 4 bin 540 ton iç fındık ihracatı yapıldı. Fındık üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli yer tutan Düzce’den AB ülkelerine 2018 yılında ise toplam 13 bin 797 ton iç fındık ihraç edilmişti.