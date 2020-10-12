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Aktüel Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:59:46 -
Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Konuralp Bölgesi Şehit Murat Demir Mahallesi mevkisinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi, 1 cam pipo, 1 tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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