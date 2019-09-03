0553 313 94 23

Düzce'deki gıda zehirlenmesi şüphesi

Fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 19 kişi, taburcu edildi

03 Eylül 2019 Salı 10:55
Düzce'deki gıda zehirlenmesi şüphesi

DÜZCE (AA) - Düzce'de, fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 19 kişinin tedavisi tamamlandı.

Yeniyer köyündeki bir fındık bahçesinde dün tavuk yemeği yedikten sonra fenalaşarak kendi imkanlarıyla Yığılca Devlet Hastanesine gelen ve buradan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen 19 mevsimlik tarım işçisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İşçilerin fındık toplamak için Şanlıurfa'dan Yığılca'ya geldiği öğrenilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:55
  1. gıda zehirlenmesi şüpnesi
  2. mevsimlik tarım işçisi
  3. taburcu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM 2019'a katıldı
    1. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    2. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    3. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    4. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    5. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    6. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    7. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    8. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    9. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    10. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    11. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    12. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    13. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    14. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    15. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    16. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    17. İşadamları:
    18. "Büyük Çamlıca Camisi bir kültür..
    19. MediaMarkt'tan oyunseverlere büyük..
    20. Muş Belediyesinden örnek davranış
    21. THY'den ucuz bilet kampanyası!
    22. Rize'de heyelan tehlikesi! Evler..
    23. Brokoli temizlemenin püf noktası
    24. Asırlık çınar ağacı aracın üzerine..
    25. EFE’nin starları açıklandı
    26. Dr. Hasbay: “Enzime dirençli..
    27. Haydi kadınlar spora
    28. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman..
    29. Cezaevinden izinli çıktılar uyuşturucu..
    30. Kütahya Evliya Çelebi Mehteran..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız