Düzce'deki gıda zehirlenmesi şüphesi Fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 19 kişi, taburcu edildi

DÜZCE (AA) - Düzce'de, fındık bahçesinde yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 19 kişinin tedavisi tamamlandı. Yeniyer köyündeki bir fındık bahçesinde dün tavuk yemeği yedikten sonra fenalaşarak kendi imkanlarıyla Yığılca Devlet Hastanesine gelen ve buradan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen 19 mevsimlik tarım işçisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İşçilerin fındık toplamak için Şanlıurfa'dan Yığılca'ya geldiği öğrenilmişti.



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