Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de yoğun sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Kentin özellikle Bahçeşehir, Kalıcı Konutlar, Atatürk Bulvarı, Cedidiye ve İstanbul caddeleri ile Kültür Mahallesi ve Anadolu Otoyolu'nun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oluyor.



Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü bölgede sürücüler, zaman zaman yolda ilerlemekte zorlanıyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkililerine göre, hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.