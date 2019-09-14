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Düzce’de yedi ayda 352 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2019 yılı ilk yedi ayda 352 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:22
Düzce’de yedi ayda 352 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2019 yılı ilk yedi ayda 352 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayeti ile sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.


Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce’de Ocak ayında 36, Şubat ayında 28, Mart ayında 35, Nisan ayında 110, Mayıs ayında 55, Haziran ayında 42 ve Temmuz ayında 46 kişi olmak üzere toplam 352 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 352 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:22
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