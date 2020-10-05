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Aktüel Düzce'de yaralı bulunun doğan tedaviye alındı
Aktüel

Düzce'de yaralı bulunun doğan tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:15:23 -
Düzce'de yaralı bulunun doğan tedaviye alındı

DÜZCE (AA) - Düzce'de yaralı halde bulunan doğan, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesine bağlı Ordulukaradere köyündeki fındık bahçesinde yaralı doğan bulan Abdullah Kuru, hayvanı Gümüşova Jandarma Komutanlığına götürdü.

Jandarma personeli ilk müdahaleyi yaparak yiyecek ve su verdiği kuşu, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kanadından ve ayağından yaralı doğan, Efteni Doğal Hayatı Koruma alanında tedavi altına alındı.

Doğan, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.


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