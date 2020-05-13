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Aktüel

Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 20:13:04 -
Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, Anadolu Otoyolu üzerinde durumundan şüphelenilen araç durduruldu.

Araçta ve sürücünün ikametinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap, 25 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Araç sahibi ve bu kişiden uyuşturucu temin ettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan kentte düzenlenen bir başka uyuşturucu operasyonunda da 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

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