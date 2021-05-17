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Gündem Düzce'de trafik kazası! Ambulans helikopter havalandı
Gündem

Düzce'de trafik kazası! Ambulans helikopter havalandı

Düzce'de ambulans helikopter, trafik kazasında ağır yaralanan kadın için havalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:17:00 -
Düzce'de trafik kazası! Ambulans helikopter havalandı

Düzce'de trafik kazasında yaralanan kadın, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Dün gece trafik kazası geçiren ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım servisine alınan Sibel Boyalı'nın (52) durumu ağırlaştı.

Ankara Onkoloji Hastanesi ile görüşülerek, hastanın transfer edilmesi gerektiğine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, Düzce Üniversitesi Stadı'na indi.

Ambulansla stada getirilen kadın, helikoptere alınarak Ankara Onkoloji Hastanesine sevk edildi.

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