Düzce'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.24 Temmuz 2018 Salı 22:26
Fikri Karslı yönetimindeki 67 DP 054 plakalı otomobil, D-100 karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde aynı yönde seyreden Irak uyruklu Abdurrezzak Hashim (41) idaresindeki 81 BB 047 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan İmran (24) ve Yusuf Ali (3) Karslı yaralandı.
Yaralılardan Abdurrezzak Hashim, cep telefonuyla yakınlarını arayarak kazayı haber verdi.
Yaralılar Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan Bolu Dağı'nın İstanbul istikametine olan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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