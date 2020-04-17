Düzce’de toplu taşımaya yeni düzenleme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunun kararı uyarınca toplu taşıma araçlarında düzenlemeye gidildi. Toplu taşıma seferlerinin saatleri değişti.

Yeni tip korona virüs (covid-19) salgını önlemleri kapsamında İl Olağanüstü Umumi Hıfzısıhha Meclisi Kurulunun aldığı karar gereği toplu taşıma araçları seferlerinde yeni düzenlemeye geçildi. Bu kapsamda Düzce genelinde tüm toplu taşıma araçlarının 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren ikinci bir karara kadar her hafta sonu (cuma saat 24.00 ila pazar saat 24.00 arası) ve resmi tatil günlerinde geçerli olacak şekilde sadece 07:00-09:00 ve 16:00-19:00 saatlerinde toplu taşıma seferlerinin yapılması zaruretinin hasıl olduğu ifade edildi. Bu çerçevede sefer sıklığının azaltılmasına yönelik yeni bir düzenleme daha yaparak, otobüsler için yeni sefer saatleri uygulamasına geçilecek. 17 Nisan Cuma gününden itibaren yeni sefer saatlerine belediye internet sitesi’nden vatandaşlar bakabilecek.