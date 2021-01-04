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Aktüel Düzce'de ticari taksisiyle kısıtlama gününde evlere içki servisi yapan kişiye 6 bin 150 lira ceza
Aktüel

Düzce'de ticari taksisiyle kısıtlama gününde evlere içki servisi yapan kişiye 6 bin 150 lira ceza

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:41:45 -
Düzce'de ticari taksisiyle kısıtlama gününde evlere içki servisi yapan kişiye 6 bin 150 lira ceza

DÜZCE (AA) - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ticari taksisiyle evlere içki servisi yaparken yakalanan kişiye 6 bin 150 lira ceza uygulandı, aracı trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük kısıtlama süresince kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde durdurdukları ticari takside arama yapan ekipler, poşetlerde 50 şişe içki ele geçirdi.

Evlere içki servisi yaptığı belirlenen taksi şoförü Turgut B'ye araç muafiyetini amacı dışında kullandığı gerekçesiyle 6 bin 150 lira ceza kesildi.

Ticari taksi trafikten men edildi.

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