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Düzce'de terör propagandası yapan baba oğul göz altına alındı

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde terör örgütü PKK’nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan baba ile oğlu gözaltına alındı.

20 Nisan 2018 Cuma 15:14
Düzce'de terör propagandası yapan baba oğul göz altına alındı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Gümüşova ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen baba S.K. ile oğlu R.K. jandarma ekiplerinin yaptığı baskında gözaltına alındı. Baba oğul daha sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:14
  1. Düzce
  2. DÜZCE
  3. GÜMÜŞKÖY
  4. PKK
  5. SOSYAL MEYDA
  6. GÖZALTI
  7. TERÖR

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