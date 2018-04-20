Düzce'de terör propagandası yapan baba oğul göz altına alındı
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde terör örgütü PKK’nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan baba ile oğlu gözaltına alındı.20 Nisan 2018 Cuma 15:14
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Gümüşova ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen baba S.K. ile oğlu R.K. jandarma ekiplerinin yaptığı baskında gözaltına alındı. Baba oğul daha sonra adliyeye sevk edildi.
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